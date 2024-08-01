Gelecek Partisi Isparta İl Başkanı Nadir Öngören’den Suikast Açıklaması

Gelecek Partisi Isparta İl Başkanı Nadir Öngören, Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin Tahran’da kaldığı konutunda suikasta uğramasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Öngören, Heniyye’nin Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir lider olduğunu belirterek, “Gerçek liderler, temsil ettikleri toplumun kaderini paylaşanlardır” dedi.

2006 yılında ABD yönetimi dahil bütün dünyanın açık ve objektif seçim olarak ilan ettiği son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Başbakan olarak atanan İsmail Heniyye, İsrail’in 2009, 2012 ve 2014 saldırılarında işgale karşı direnişe liderlik etmişti. Son soykırımda üç çocuğu ve dört torunu başta olmak üzere yakın aile fertlerini kaybeden Heniyye, şehadetleri sonrası “Onların diğer Filistinlilerden farkı yok, şehadetleri mübarek olsun” demişti.

Öngören, Heniyye’nin şehadetinin, kendisinin uğruna hayatını verdiği Filistin halkıyla olan kader ortaklığının işareti olduğunu vurgulayarak, “Allah şehadetini kabul eylesin ve kahraman Gazze halkının zaferine vesile kılsın inşallah” şeklinde duada bulundu.