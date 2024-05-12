Türk Anneler Derneği ve Isparta Valiliği'nden Anlamlı Anneler Günü Etkinliği

Isparta'da, Türk Anneler Derneği'nin öncülüğünde, kadın derneklerinin bir araya gelerek düzenlediği Anneler Günü kutlama programı, duygusal anlara sahne oldu. Vali Aydın Baruş'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, anneler unutulmaz bir gün yaşadılar.Vali Baruş, konuklarını Anneler Günü dolayısıyla kutlayarak çiçek takdim etti. Yaptığı konuşmada, annelerin yaşamdaki en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Baruş, annelerin evlatları için her zaman en büyük destekçi olduğunu ifade etti. Annelerin sevgi, merhamet ve şefkat kaynağı olduğunu belirten Baruş, hayatın güzelliklerini annelerinden öğrendiğini dile getirdi.Vali Baruş'un konuşmasının ardından, Türk Anneler Derneği tarafından yılın annesi seçilen, 2008 yılında şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Üçler'in annesi Hatice Üçler'e çiçek takdim edilerek Anneler Günü kutlandı. Hatice Üçler, duygusal bir konuşma yaparak evladının acısını hala yüreğinde hissettiğini ancak vatan için şehit düştüğünü bilmekten gurur duyduğunu ifade etti.Ardından söz alan Türk Anneler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ayla Balcı, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayarak Vali Baruş'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Programa katılan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı da, bir şehit annesinin yılın annesi seçilmesinden gurur duyduklarını belirterek tüm annelerin gününü kutladı.Program, dernek üyelerinin duygusal şiir dinletisiyle sona erdi, ancak duygu yüklü anlar uzun süre hafızalarda yer edecek gibi görünüyor.