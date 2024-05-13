Vali Baruş, Özel Sporcularla Buluştu: "Sizler Bizim Canımızsınız"

Isparta'da Dünya Engelliler Haftası'nın coşkusu, özel sporcuların Vali Aydın Baruş ile buluşmasıyla zirveye çıktı. Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nun yetenekli sporcu öğrencileri, Vali Baruş'un özel misafirleri olarak ağırlandı.

Milli sporcunun da aralarında bulunduğu bu özel misafirlerle bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren Vali Baruş, engelsiz çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Vali, bu çocukların hayatta hiçbir engeli tanımayan yetenekli bireyler olduğuna dikkat çekerek, insanın kendi önüne koyduğu engellerin gerçekte zorluklar yarattığını ifade etti.

Vali Baruş, konuşmasında, "Sizler bizim canımızsınız, ciğerimizsiniz" diyerek özel sporcuların değerini vurguladı. Ayrıca, başarılarıyla gurur duyduğunu ve bu başarıların arkasında anne babaların ve öğretmenlerin büyük emekleri olduğunu belirtti. Özel eğitim uygulama okullarının, çocukların yeteneklerini geliştirmesi ve normal hayata uyum sağlamaları açısından önemli bir rol üstlendiğine de değindi.

Vali Baruş, konuklarına çeşitli hediyeler takdim ederek onları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Bu anlamlı buluşma, engelli bireylerin toplumda hak ettikleri yere ulaşmaları için yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.