isparta-oto-ekspertizisparta-oto-ekspertiz

Vali Baruş, Özel Sporcularla Buluştu: "Sizler Bizim Canımızsınız"

Vali Baruş, Özel Sporcularla Buluştu: "Sizler Bizim Canımızsınız"
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Vali Baruş, Özel Sporcularla Buluştu: "Sizler Bizim Canımızsınız"
Isparta'da Dünya Engelliler Haftası'nın coşkusu, özel sporcuların Vali Aydın Baruş ile buluşmasıyla zirveye çıktı. Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nun yetenekli sporcu öğrencileri, Vali Baruş'un özel misafirleri olarak ağırlandı.
Milli sporcunun da aralarında bulunduğu bu özel misafirlerle bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren Vali Baruş, engelsiz çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Vali, bu çocukların hayatta hiçbir engeli tanımayan yetenekli bireyler olduğuna dikkat çekerek, insanın kendi önüne koyduğu engellerin gerçekte zorluklar yarattığını ifade etti.
Vali Baruş, konuşmasında, "Sizler bizim canımızsınız, ciğerimizsiniz" diyerek özel sporcuların değerini vurguladı. Ayrıca, başarılarıyla gurur duyduğunu ve bu başarıların arkasında anne babaların ve öğretmenlerin büyük emekleri olduğunu belirtti. Özel eğitim uygulama okullarının, çocukların yeteneklerini geliştirmesi ve normal hayata uyum sağlamaları açısından önemli bir rol üstlendiğine de değindi.
Vali Baruş, konuklarına çeşitli hediyeler takdim ederek onları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
Bu anlamlı buluşma, engelli bireylerin toplumda hak ettikleri yere ulaşmaları için yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstifa Edenler Kıdem Tazminatının Tamamını Alacak
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Yarın Açıklanıyor
Emeklilik Hesabı Yapanlar İçin Bayram İkramiyesi Detayları
Isparta Belediyesinden Hatırlatma: Son Tarih 31 Mayıs
Isparta Gül Festivali Hazırlıkları Hız KazandıISPARTA GÜL FESTİVALİ HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI
SGK Bu Kişilere Maaş Bağlayacak: E-Devlet Üzerinden Tek Tıkla!
Asgari Ücrete Devasa Zam Geliyor: Kulis Bilgisini Açıkladılar
Bankaların Tek ATM Platformu ile Devrim Niteliğinde İşbirliği
Vergi Borcunu İhmal Edenlere Büyük Tehlike!
Alım Gücü Erozyonu: Türkiye'nin En Büyük Kağıt Parası
Türk mobilya devi satılıyor! Yüzlerce şubesi var
Kiracıları Terletecek Karar: Kirayı IBAN'a Yatıranlar Dikkat!
SSK ve Bağkur Emeklileri için Beklenen Haber Geldi
Doğuş Mutfak'tan Anneler Günü'ne Özel Fırsatlar! Şok Fiyatlar
Radyo Isparta: Nostalji Rüzgarı Estiriyor, Şehrin Favori Frekansı Olmaya Devam Ediyor!
Miras Davalarında Yeni Düzenleme
Tüm Tapu Sahipleri İçin Zorunlu: Türkiye Tapu Uygulaması Devreye Girdi
Ödedikleri Paranın Yarısı Geri Verilecek
Emeklilerin Borçları Siliniyor: Milyonlara Mini Af Geliyor
Ehliyet Şartında Devrim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Müjde
Koza Tekstil Müjdeyi Verdi!
Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı 27. Yılında Kapılarını Açıyor!
SGK, İş Göremezlik Paralarını Geri Alabilir: Çalışanlar Dikkat!
Emekliye Destekler Peş Peşe Geldi: Yeni Zam İçin Oranlar Ortaya Çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Koza Tekstil Müjdeyi Verdi!Koza Tekstil Müjdeyi Verdi!07 Mayıs 2024
Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı 27. Yılında Kapılarını Açıyor!Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı 27. Yılında Kapılarını Açıyor!07 Mayıs 2024
Ehliyet Şartında DevrimEhliyet Şartında Devrim08 Mayıs 2024
SSK ve Bağkur Emeklileri için Beklenen Haber GeldiSSK ve Bağkur Emeklileri için Beklenen Haber Geldi10 Mayıs 2024
Emeklilerin Borçları Siliniyor: Milyonlara Mini Af GeliyorEmeklilerin Borçları Siliniyor: Milyonlara Mini Af Geliyor08 Mayıs 2024
Kiracıları Terletecek Karar: Kirayı IBAN'a Yatıranlar Dikkat!Kiracıları Terletecek Karar: Kirayı IBAN'a Yatıranlar Dikkat!10 Mayıs 2024
Asgari Ücrete Devasa Zam Geliyor: Kulis Bilgisini AçıkladılarAsgari Ücrete Devasa Zam Geliyor: Kulis Bilgisini Açıkladılar10 Mayıs 2024
Türkiye Yüzyılında İletişim SDÜ’de Konuşuldu!Türkiye Yüzyılında İletişim SDÜ’de Konuşuldu!10 Mayıs 2024
Bankaların Tek ATM Platformu ile Devrim Niteliğinde İşbirliğiBankaların Tek ATM Platformu ile Devrim Niteliğinde İşbirliği10 Mayıs 2024
Alım Gücü Erozyonu: Türkiye'nin En Büyük Kağıt ParasıAlım Gücü Erozyonu: Türkiye'nin En Büyük Kağıt Parası10 Mayıs 2024
Doğuş Mutfak'tan Anneler Günü'ne Özel Fırsatlar! Şok FiyatlarDoğuş Mutfak'tan Anneler Günü'ne Özel Fırsatlar! Şok Fiyatlar09 Mayıs 2024
Tüm Tapu Sahipleri İçin Zorunlu: Türkiye Tapu Uygulaması Devreye GirdiTüm Tapu Sahipleri İçin Zorunlu: Türkiye Tapu Uygulaması Devreye Girdi08 Mayıs 2024
Kültürel miraslar yeni kuşaklar ile buluşuyor: ''Biz çocuklarımıza maviyi öğretip, barışı anlatıyoruz''Kültürel miraslar yeni kuşaklar ile buluşuyor: ''Biz çocuklarımıza maviyi öğretip, barışı anlatıyoruz''08 Mayıs 2024
Miras Davalarında Yeni DüzenlemeMiras Davalarında Yeni Düzenleme08 Mayıs 2024
Ödedikleri Paranın Yarısı Geri VerilecekÖdedikleri Paranın Yarısı Geri Verilecek08 Mayıs 2024
Emeklilik Hesabı Yapanlar İçin Bayram İkramiyesi DetaylarıEmeklilik Hesabı Yapanlar İçin Bayram İkramiyesi Detayları12 Mayıs 2024
Türk mobilya devi satılıyor! Yüzlerce şubesi varTürk mobilya devi satılıyor! Yüzlerce şubesi var10 Mayıs 2024
SGK Bu Kişilere Maaş Bağlayacak: E-Devlet Üzerinden Tek Tıkla!SGK Bu Kişilere Maaş Bağlayacak: E-Devlet Üzerinden Tek Tıkla!10 Mayıs 2024
Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Isparta'da Şüpheli YakalandıSilah Kaçakçılığı Operasyonu: Isparta'da Şüpheli Yakalandı10 Mayıs 2024
İstifa Edenler Kıdem Tazminatının Tamamını Alacakİstifa Edenler Kıdem Tazminatının Tamamını Alacak12 Mayıs 2024