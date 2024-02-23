"Tüketici Hakem Heyeti'nden Emsal Karar: Bozulan Bilgisayar İçin 3 Yıl Önceki Fiyattan Ödeme Yapılamaz!"

İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, teknoloji mağazasının arızalanan bilgisayar için müşteriye 3 yıl önceki fatura bedeli kadar ödeme teklifini haksız buldu. L.D adlı müşteri, 18 Bin 100 lira karşılığında aldığı dizüstü bilgisayarın arızalanması üzerine değişim talebinde bulunmuş, ancak mağaza fatura bedeli kadar ödeme teklif etmişti. Heyet, tüketiciyi haklı bularak firmanın "ürünün ayıpsız misli"ni teslim etme kararı aldı. Tüketici, bu emsal karar sayesinde bilgisayarının piyasa değeri olan 95 Bin TL'yi alacak. Avukat Özbahadır, "Vatandaşların haklarını aramaları önemli" dedi.