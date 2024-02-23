"Isparta Jandarması, Mahsur Kalmış Hamile Keçiyi Kurtarıp Sahibine Teslim Etti!"

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez İlçe Büyük Hacılar köyünde, R.B.'ye ait olduğu belirlenen 1 adet hamile keçinin su kanalında mahsur kaldığını fark ederek başarılı bir operasyon düzenledi. 1978 doğumlu erkek şahsa ait olan keçi, dikkatli devriye personeli sayesinde tespit edilip kurtarılarak sahibine teslim edildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgede yaralı ve mahsur kalan hayvanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur.