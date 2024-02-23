"Jandarma Genel Komutanlığı, 6 Bin 940 Uzman Erbaş Alımı Başlattı!"

Jandarma Genel Komutanlığı, çeşitli branşlarda toplam 6 Bin 940 uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, Jandarma, At Bakıcısı, Bot Serdümeni, Sıhhiyeci, Muhabere, Havacılık branşlarına ek olarak Lojistik ve Bando branşlarında da kontenjanlar içeriyor. Adaylar, başvurularını 20 Şubat'a kadar gerçekleştirebilecek ve e-Devlet kapısından başvuru durumlarını sorgulayabilecekler.