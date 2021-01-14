TÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNDE BÜYÜK BAŞARI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında ilimiz genelinde ortaokul öğrencilerimizce hazırlanan 56 projeden 15 proje Konya Bölge Sergisine davet edilmiştir. Final yarışmasında Gönen İlçemizde bulunan Senirce Göltaş Ortaokulu Öğrencisi Aleyna Yasan tarafından Yazılım alanında hazırlanan Atıkları Ayrıştırma, Organikleri Gübreye Dönüştürme Robotu adlı proje teşvik ödülü almaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir.Bu başarıdan dolayı düzenlen ödül programına İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz, İl Millî Eğitim Müdür Yarımcımız Fevzi Güçlü, Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Arslan, Senirce Göltaş Ortaokulu Müdürü Ümit Bekgöz, Proje Danışman Öğretmeni Leyla Büyükgökoğlan ve öğrencimiz Aleyna Yasan katılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projelerinde gösterdiği başarıdan dolayı öğrencimiz Aleyna Yasan ve Proje Danışman Öğretmeni Leyla Büyükgökoğlan’ı tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını dilemiştir.