TOGG'dan 4x4'lük Yenilik: Bakan Kacır Tarihi Duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG hakkında önemli bilgiler verdi. TOGG'un elektrikli araç üretim kapasitesinin artırılacağı ve yeni 4x4 modelinin yolda olduğu duyuruldu.

Bakan Kacır'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar:

TOGG'un Başarısı ve Karalama Çalışmaları: Bakan Kacır, TOGG'un üretim sürecinde karşılaştığı zorlukları ve karalama çalışmalarını vurgulayarak, Türkiye'nin bu projede büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Elektrikli Araç Üretim Kapasitesi Artışı: Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesinin yılda 1 milyona çıkarılması hedefi belirlendi. Bu hedef için 5 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak.

Ayrıca, yerli üretimle çip ithalatının sona erdirilmesi planlanıyor. TOGG 4x4 Modeli: TOGG'un 4x4 modelinin üretimine önümüzdeki ay başlanacağı duyuruldu.

4x4 modelinin detaylarına dair görseller henüz paylaşılmadı, ancak bu modelin 2025 yılında yollarda olması bekleniyor.

Bu açıklamalar, TOGG'un geleceği ve Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki hedefleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.