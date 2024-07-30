Milyonları İlgilendiren Karar: İşçiye 8 Brüt Maaş ve Daha Fazlası

Ankara'da 5 yıl boyunca satış yöneticisi olarak görev yapan Burcu K., performans düşüklüğü gerekçesiyle tazminat ödenmeden işten çıkarıldı. Ancak, işe iade davasını kazanan Burcu K., önemli bir hak kazandı.

Mahkemenin Verdiği Karar:

İşe İade Kararı: Ankara 6'ncı İş Mahkemesi, Burcu K.'nin işe iade talebini kabul etti. Mahkeme, işverenin işe iade kararını uygulamaması durumunda Burcu K.'ye 8 aylık brüt ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte toplamda 450 bin TL ödenmesine karar verdi.

Performans Değerlendirmesi ve Eğitim Eksiklikleri: Mahkemenin gerekçesinde, işverenin performans değerlendirme sistemi oluşturmadığı, yalnızca 'saha kanal hedef tablosu' gibi belgelerle değerlendirme yaptığı ve bu belgelerin işçiye önceden tebliğ edilmediği belirtildi. Ayrıca, performans düşüklüğünü telafi edici eğitimlerin verilmediği ifade edildi. Bu durum, işverenin performansı yalnızca kendi hedeflerine göre değerlendirmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verilmesine neden oldu.

Avukatın Açıklamaları:

Burcu K.'nin avukatı Senem Yılmazel, işverenlerin verim düşüklüğü nedeniyle işçiyi işten çıkarmadan önce objektif kriterler belirlemesi, bu kriterleri işçiye tebliğ etmesi ve eğitimler vermesi gerektiğini vurguladı. Yılmazel, "Feshin son çare olması gerektiğini ve işverenin verimi artırmak için önlemler alması gerektiğini" belirtti.

Dava Süreci ve Süreler:

Dava Açma Süresi: İşe iade davalarında fesih tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde dava açılması gerekiyor. Ara buluculuğun zorunlu olduğu ve ara bulucuya başvurunun ardından en geç 2 hafta içinde davanın açılması gerektiği belirtiliyor. Sürelere uyulmadığında davanın reddedilme riski bulunuyor.

Mali Yükümlülükler: Davayı kazanan işçi, işe iade edilirse işveren tarafından 4 aylık brüt ücreti ödeniyor. İşe iade edilmezse, 8 aylık brüt ücreti ödenecek. Ayrıca, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve fazla mesai ödemeleri gibi diğer yükümlülükler de yerine getirilmek zorunda.

Bu karar, işçilerin haklarını koruma anlamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve işverenlere performans değerlendirmelerinde daha şeffaf ve adil bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini hatırlatıyor.