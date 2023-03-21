Türkiye'nin özgün otomobil markası olan TOGG, ilk kez Isparta'da görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan araç, yol kenarında park halinde duruyordu.TOGG'un tasarımı ve teknolojisi, vatandaşların dikkatini çekti ve birçok kişi aracı inceledi. Yerli ve milli üretim olması nedeniyle büyük bir gurur kaynağı olan TOGG, ülkemizin otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olacak.TOGG, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki liderliği hedeflerine ulaşmak için büyük bir yatırım ve çalışma yapmıştır. Bu nedenle, yerli ve milli üretim olan TOGG'a vatandaşlarımızın ilgisi de oldukça büyük.Bu kapsamda yapılan test sürüşleri ve aracın çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanması, TOGG'un ülkemizdeki yerli otomobil üretimi konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor.