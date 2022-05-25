TMSF Başkanı Karakaş, Başkan Başdeğirmen’i ziyaret ettiTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve beraberindeki heyet Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. TMSF Başkanı Karakaş ve beraberindekiler ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 23 Nisan’da açılışı yapılan Isparta Meydan AVM’de incelemelerde bulundu, bazı mağazaların açılışlarını gerçekleştirdi.TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından karşılandı. Karakaş ve beraberindekilere, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki yatırımlar ve 23 Nisan’da açılışı gerçekleştirilen Isparta Meydan AVM’ye ilişkin bilgiler verdi.Ziyaretin ardından TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve beraberindekiler ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Meydan AVM’ye geçti. Girişte sinema etkinliğinden çıkan çocukların sevgisi ile karşılaşan Başdeğirmen’in, ‘Nasılsınız, eğlendiniz mi?’ şeklindeki sorusuna çocuklar ‘evet’ diyerek yanıt verdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve beraberindeki heyete Belediye Kültür Merkezini gezdirdi, salonlar hakkında bilgi verdi. Heyet Pazar Camii’nin son halini de yerinde gördü.İncelemelerin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve beraberindeki heyet Isparta Meydan AVM içerisinde yeni hizmete giren mağazaların açılışlarını gerçekleştirdi. Mağazaları ziyaret eden heyet ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek bol kazanç temennisinde bulundu.