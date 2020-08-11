Altın ile ilgili kritik uyarı: Ralli bitiyor

Kovid-19 nedeniyle uygulanan genişletici para politikası terk ediliyor. Parasal sıkılaştırmayla para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışı frenlenecek. Öte yandan uzmanlar, pandemi döneminde dünyada güvenli liman olarak görülen ve buna bağlı olarak ons fiyatı 2000 doları geçen altının gerçek değerini yansıtmadığını, fiyatlar üzerindeki balonun kalkmasıyla yatırımcıların zarar edebileceğini vurguluyor.



Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü mart ayından bu yana uygulanan politikalarla küçük esnaftan sanayiciye, KOBİ'lerden tüketiciye toplumun her kesimini rahatlatan ekonomi yönetimi, olağanüstü dönemde alınan önlemler sonuç verip, normalleşme başlayınca para politikasında yeni bir döneme geçiyor. Parasal sıkılaştırma adımlarıyla piyasadaki para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışı frenlenecek.



Altın ile ilgili kritik uyarı: Ralli bitiyor



İLK ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI



Yeni döneme ilişkin politika için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Merkez Bankası likidite sıkılaştırmalarına başladı. Salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının, sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekilmesi için ilk adımları attı.



Bankaların ucuz fonlama imkânları yarı yarıya azaltılarak, maliyetleri yükseltildi. Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürüldü ve haftalık repo ihalesi açılmayarak faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75'lik faiz oranının kullanılacağı sinyali verildi.



Fonlama maliyetleri yükselmeye başlayan bankalar, Kovid-19 sürecinde verdikleri tarihin en düşük kredi faizlerinde sona geldi.



KREDİ FAİZLERİ ARTTI



Hem kredi hem de mevduat faizleri artmaya başladı. Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan faiz oranını yüzde 0.87'ye, vadeyi de 12 yıla çekti.



İkinci el konutta da 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkânı önce 0.79'a ardından 0.87'ye yükseldi. Otomobil satışlarında rekor getiren ucuz krediler de sonlandırıldı.



Altın ile ilgili kritik uyarı: Ralli bitiyor



Geçtiğimiz hafta yüzde 0.82 olan ikinci el taşıt kredisi faizi yüzde 1.17'ye yükseltildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bankaların topladığı mevduatı krediye yönlendirmelerini sağlamak için uygulamaya aldığı aktif rasyosunda esneklik sağlayarak, Merkez Bankası'nın adımlarına destek olacak.



Likidite önlemleri, yan enstrümanlar, yönlendirmelerle piyasaya mesaj veren Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde para politikasını sıkılaştırıcı adımlara devam edeceği de belirtiliyor.

Altın ile ilgili kritik uyarı: Ralli bitiyor



TL YATIRIM CAZİP HALE GELECEK



Ekonomi yönetiminin Kovid-19 sürecinin etkisini azaltmak için uyguladığı genişleyici politika yerine yeniden parasal sıkılaştırmaya dönmesinin TL cinsi yatırımları cazip hale getirmesi bekleniyor. Bankacılar, sıkı para politikasıyla özellikle mevduat faizlerinin artmasının dövizden TL'ye geçiş iştahını yükselteceğini vurguluyor.



ALTINDA RALLİ BİTİYOR



Uzmanlar, pandemi döneminde dünyada güvenli liman olarak görülen ve buna bağlı olarak ons fiyatı 2000 doları geçen altının gerçek değerini yansıtmadığını, fiyatlar üzerindeki balonun kalkmasıyla yatırımcıların zarar edebileceğini vurguluyor. Belirsizliğin ortadan kalkmaya başlamasıyla zirveye çıkan altın fiyatlarında geri çekilmenin başlayacağını öngören uzmanlar, geçici rallinin sona erdiğini belirtiyor.