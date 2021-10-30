30 Ekim 2021 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Ispartahaber okuyucuları için derledik.



TikTok’a bahşiş sistemi geliyor

Sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı kitlesini artırmaya devam ederken, içerik oluşturucuların doğrudan para kazanmasını sağlayacak "Bahşişler" adlı yeni bir sistem geliştiriyor. Bu sistem ile kullanıcılar, istedikleri içerik oluşturuculara platform üzerinden tek tuşla para gönderebilecek.



Mehmetçik kıskıvrak yakaladı

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi.



102 farklı uyruktan 8 bin 585 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Vahim bir hata!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Los Angeles Başkonsolosu Şehit Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi’ne katılıyor

Roma’da G20 Liderler Zirvesi başladı. Salgın sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler ile ikili görüşmeler yapacak.



Dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Kongresi Türkiye Dostluk Grubu eski Başkanı Wexler, Türkiye'ye F-16 satışının Pentagon'un da desteğiyle Kongre'den geçebileceğini söyleyerek, "Belki S-400 gerilimi sona ermedi ama bu satış ilişkileri onarma niyetini gösterir" dedi.



Trabzonspor 3 puanı aldı ama Gervinho'yu kaybetti

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Gervinho oyuna devam edemezken yıldız futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı belirtildi.

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