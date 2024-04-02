Ticaret Borsası Başkanı Hüdaii Şahin'den Basın Açıklaması

Demokrasiye yakışır şekilde gerçekleşen yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Yeniden seçilen Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'i, Isparta’mızın gelecek 5 yılı için çalışacak olan İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımızı, Belediye Meclis Üyelerimizi, İl Genel Meclis Üyelerimizi ve Muhtarlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.Isparta Ticaret Borsası olarak yerel yönetimlerimizle birlikte Isparta’mız için çalışmaya devam edeceğiz.Saygılarımla,Hüdaii Şahin Ticaret Borsası Başkanı