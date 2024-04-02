

İŞ BİRLİĞİ, GÜÇ BİRLİĞİ, HİZMET BİRLİĞİ İLE YOLA DEVAM DİYORUZ.

Kıymetli hemşerilerim,

Köyü, beldesi, ilçesi, ili ile Isparta olarak daha güzel hizmetler ve daha güçlü yarınlar için sandıkta bir kez daha Ak Parti diyerek bizlerin azmimizi ve gayretimizi daha da artırdınız. Şimdi sorumluluğumuz daha da artmıştır. Bunun bilincindeyiz. Daha çok çalışacak, memleketimize daha çok hizmet edeceğiz. Kazanan topyekün Isparta olmuştur. Başarı sizin eserinizdir. Desteklerinizden dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,

Osman ZABUN Isparta Milletvekili