

Atakan Yazgan'dan Seçim Sonrası Teşekkür Mesajı

Değerli Ispartalılar,

Demokrasi, toplumumuzun en kıymetli değerlerinden biridir ve bu seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar, halkımızın iradesini yansıtmaktadır. Bu demokratik süreçte belirlenen sonuçlara saygı duyuyorum. Seçilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, tüm siyasi partilere, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis Üyeleri ile muhtarlarımıza ve değerli azalara, görevlerinin önemini hatırlatarak, başarılar diliyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta'da da önemli bir başarı elde etmiştir. Isparta için önemli bir adım atılmıştır. Oy kullanan tüm vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, sevgi ve saygıyla ortaya koyduğumuz çabalarla fark yaratmışızdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Isparta'da ana muhalefet görevini sürdürecektir. Bizler de her zaman olduğu gibi Isparta'nın ve Ispartalıların yanında olmaya devam edeceğiz.

Seçim sürecine destek veren, emek harcayan tüm vatandaşlarımıza, sandık kurul üyelerine, müşahitlere, gönüllülere, kadınlarından, gençlerine, yaşlılarına kadar herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ayrıca seçim sürecinde yanımızda olan, destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekilimiz Sayın Hikmet Yalım Halıcı'ya, İl Başkanımız Vedat Şenol ve İl Örgütümüze, İlçe Başkanımız Birtan Özgür Takmaz ve İlçe Örgütümüze, İl Kadın Kolları Başkanımız İrem Karaboğa ve Kadın Kolları Örgütümüze, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Fatma Keskin ve Kadın Örgütümüze, Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Onur Gülfidan ve Gençlik Kolları İl ve İlçe Örgütümüze, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeleri adaylarımıza, kontenjan adaylarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, sosyal medya ekibimize, yerel basın mensuplarına ve parti üyelerimize, Ispartaspor taraftarlarına da teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Atakan Yazgan