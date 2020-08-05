TFF harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin 2020-2021 sezonu takım harcama limitlerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıkladığı limitler şu şekilde:



TFF harcama limitleri nasıl belirleniyor?

"Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları ve Menajer Giderlerinin, TFF tarafından EK-XII’de yer alan usullerle belirlenecek limitler dahilinde kalması zorunludur. TFF, takım harcama limitlerini belirleyerek Süper Lig kulüplerinin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır."

Bu maddede harcama limitlerinin belirlemesinde EK-XII'de belirtilen usullere bakılıyor. Peki bu usuller neler? EK-XII'DE A maddesinde Prensipler başlığı ile limit koyulan harcamalar belirtilmiş. B Maddesinde Kulüplerin finansal raporları gönderme takviminin belirlenmesi konusunda değinilmiş. C maddesinde ise kulüplerin gelir gider kalemlerinin hesaplanması konusuna değinilmiş. D maddesinde takım harcama limiti belirlenmesi hesapları belirtiliyor. E maddesinde Takım harcama limitindeki saptama miktarları belirtilmiş. F maddesinde üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitleri belirlenmesi esasları yer alıyor. G Maddesinde Takım harcama limitlerinin arttırılması esasları belirtilmiş. H maddesinde Takım harcama limitlerinin ne zaman ilan edileceğine değinilmiş. İ Maddesinde Profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili konusuna değilmiş. J maddesinde cezai yaptırımlara yer verilmiş.



İşte yaptırımlar



Takım harcama limitinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar şöyle:



Yüzde 5'e kadar ihtar cezası verilir.



Yüzde 6 - yüzde 10 arası kadro sınırlaması cezası verilir.



Yüzde 11 - yüzde 15 arası transfer yasağı cezası verilir.



Yüzde 16 - yüzde 20 arası 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



Yüzde 21 - yüzde 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.



