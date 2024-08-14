Borçsuzluk Belgesi İçin Yeni Düzenleme Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği ile borçsuzluk belgesi almak isteyenler için önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, borçsuzluk belgesinin kapsamını genişletti ve bu belgeyi alma zorunluluğunu yeni alanlara taşıdı.

Yayımlanan "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre, vergi daireleri tarafından tahsil edilen tüm amme alacakları, borç türü olarak kabul edilecek ve bu alacaklarla ilgili işlemler için borçsuzluk belgesi gerekecek. Bu değişiklikle, artık sadece muhasebe birimleri değil, harcama birimleri de bu belgeyi talep edebilecek.

Bu yeni düzenleme, özellikle borçsuzluk belgesi almak isteyen vatandaşlar için süreçte önemli bir genişleme anlamına geliyor. Artık sadece vergi borcu değil, tüm amme alacaklarına dair borçsuzluk belgesi istenebilecek. Ancak, tebliğde faiz veya gecikme zammı oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı da belirtildi.

Bu gelişme, borçsuzluk belgesi gerektiren işlemler için daha geniş bir kapsama alanı anlamına gelirken, bu belgeyi talep eden kurumların sayısının artmasıyla birlikte dikkat edilmesi gereken yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor.