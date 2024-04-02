Tek Oy Farkla Kazanan: Aksu'da Heyecanlı Seçim!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Isparta'nın Aksu ilçesinde gerçekleşen oylama büyük bir heyecana sahne oldu. AK Parti'nin adayı Veli Kahraman, rakibi CHP'nin adayı Mehmet Çetin'e sadece bir oy farkla üstünlük sağlayarak belediye başkanlığını kazandı.

Seçim sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Veli Kahraman 516 oy alırken, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise 515 oyda kaldı. Bu sonuçlar, seçmenlerin tek bir oyun ne kadar kritik olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aksu ilçesinde yaşanan bu heyecan verici seçim sonucu, demokratik sürecin önemini ve her bir seçmenin tercihinin ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tek bir oyun dahi sonuçları değiştirebileceği gerçeği, seçimlerin önemini vurguluyor.

Kazanan aday Veli Kahraman'a yeni görevinde başarılar dilerken, seçimde tercihini kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.