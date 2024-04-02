Isparta'da Seçime Katılım Düşük: 37.616 Kişi Oy Kullanmadı

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Isparta genelinde seçmen katılımında beklenen düzeyde bir azalma yaşandı. Toplam seçmen sayısının 172.935 olduğu seçimlerde, maalesef 37.616 kişi oy kullanmadı.

Seçime katılım oranının düşük olması, demokratik sürece duyulan ilginin ve katılımın önemini bir kez daha vurguluyor. Her seçim, vatandaşların sesini duyurduğu, tercihlerini belirttiği önemli bir fırsattır. Ancak bu kez birçok seçmen sandığa gitmeyerek haklarını kullanmadı.

Seçmenlerin oy kullanmama sebepleri farklılık gösterebilir. Ancak demokratik sürece katılımın artırılması ve toplumsal sorumluluğun yerine getirilmesi için seçimlerde aktif rol almanın önemi büyüktür.

Gelecek seçimlerde, tüm vatandaşların oy kullanarak demokratik sürece katkı sağlaması ve tercihlerini belirlemesi dileğiyle.