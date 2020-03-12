Tedbir alındı bu panik gereksiz! Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

İLK HEDEF TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

MAKARNA KALMADI!

TEDARİK SIKINTISI YAŞANMAZ

STOKLAR HAZIR

Provokatörlere soruşturma

FIRSATÇILAR BIKTIRDI

KARABORSA VE STOKÇULARA MASAK İNCELEMESİ

Türkiye’nin aldığı tedbirler dünyada örnek olarak gösterilirken ve ülkedeki hasta sayısı 1 ile sınırlıyken çarşı pazardaki abartılı alışveriş paniği şaşırttı. Sabah erken saatlerde marketlerin önünde biriken vatandaşlar kapıların açılmasıyla raflara hücum etti.Koronavirüsten önce panik Türkiye’yi sardı. Vaka sayısı sadece birken çarşı pazardaki abartılı alışveriş paniği şaşırttı. İlk vakanın açıklanmasından banka ATM’leri ile marketlerde olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Türkiye’nin ünlü zincir marketleri önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan vatandaşlar, kapılar açılır açılmaz raflara hücum etti.Vatandaşların ilk hedefi dezenfektan ve temizlik malzemeleri oldu. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar, kolonya, el sabunu, ıslak temizlik bezleri ve kağıt havluları kapış kapış aldı. Özellikle kolonyalar ve medikal eldivenler tamamen tükendi. Bazı marketler diğer müşterilerine de hizmet vermek için bu ürünlerin alımında sınır getirdi. Mahalle bakkallarında bile kolonya ve anti-bakteriyel ürün kalmadı. İstanbul Eminönü’nde litre ile açık kolonya satan işyerleri de en yoğun günlerinden birini yaşadı. Bazı marketlerde dezenfektan ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti.Vatandaşın ikinci hedefi gıda maddeleri oldu. Makarna, bakliyat ürünleri, un, çay, şeker gibi bozulmayacak temel gıdaların olduğu raflar neredeyse tamamen boşaldı. Konserveler ve içme suyu da vatandaşların koli koli satın aldığı ürünler arasında oldu. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirten market çalışanları şaşkınlıklarını,diyerek dile getirdi. Bazı marketler ise boşalan rafları yeniden doldurmak amacıyla kapılarını kısa süreli olarak kapatmak zorunda kaldı.Anadolu yakasındaki büyük bir markette görevli bir personel de boşalan rafları doldurmakta güçlük çektiklerini söyledi ve şunları ekledi: “dedi.Gıda Perakendecileri Derneği, Yeni Korona Virüs vakası açıklaması ardından, tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu dile getirdi.Sosyal medyadan Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar takibe alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi. SAVCILIK DA provakatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.Türkiye’de ilk koronovirüs vakasının görülmesi fırsatçı esnafı harekete geçirdi, vatandaşlar isyan etti. Medikal malzeme satan esnafların hijyen ürünlerinde maske, 10-15 liradan 140 liraya, 1 litre kolonya fiyatı 12 liradan 35 liraya, dezenfektan fiyatı 3,50 liradan 40 liraya, eldiven fiyatı ise 20 liradan 130 liraya çıktı.Vatandaşlar esnafa tepki gösterdi. Sürekli hijyen malzemesi almaya Fındıkzade’ye gelen Ahmet Subaşı, “30 liraya aldığım maskeyi 140 liraya satmaya çalışıyor” dedi. Güllü Akyol, “Göğüs kanseriyim iki ayda bir kemoterapi alıyorum. Zaten maske kullanıyordum. Birkaç günde maskeler zamlandı” diye konuştu.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı. MASAK’dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re’sen inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik