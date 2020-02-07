Beyin Olimpiyatları için son hazırlıklar...

8 Şubat 2020 Cumartesi günü Isparta ilinde sadece TED ISPARTA KOLEJİ'nin uygulayacağı Türk Beyin Olimpiyatları Yarışması için okulumuz lise akıl oyunları kulübü ve akıl oyunlarına ilgili öğrencilere lise matematik öğretmenleri tarafından son deneme sınavı uygulandı. Öğrencilerimiz 3 aşamada gercekleşecek olimpiyatların okul seçmeleri için yoğun bir hazırlık dönemini atlatıp bölge ve Türkiye finalleri için kıyasıya mücadele içindeler.Öğrencilerimize başarılar diliyoruz.