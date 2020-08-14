TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

17 Ağustos yeni döneme hazırlık öncesi 10 Ağustos'tan itibaren okul kampüsümüzün kapılarını ilk kez öğretmenlerimize açtık.10-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan hizmet içi eğitim seminerlerimiz okulumuza yeni katılan öğretmenlerimizin tanıtılmasıyla başladı.Ardından Okul Öncesi ve İlkokul Müdürümüz Hüseyin Avni Şataf, "TED'li Olmak", Ortaokul ve Lise Müdürümüz Münire Yıldız "İletişim Yönetimi" konularında sunum yaptılar.Sonrasında Kurucu Temsilcimiz, Eğitim Duayeni Şule Yurcu, "Öğretmenim sen bir değersin" isimli kitabını öğretmenlerimiz için imzaladı.Seminer boyunca Yurcu, "Bu çocuk nasıl öğrenir? başlığıyla öğretmenlerimize tam gün eğitim verecek. Ardından kitabında ele aldığı Revize Bloom Taksonomisi ile ilgili çalıştaylara liderlik edecek.