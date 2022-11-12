17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 80 firmanın yaklaşık 100 stant açtığı fuarda tarım ve hayvancılıkla ilgili a’dan z’ye her türlü ürün ilgilileriyle buluşuyor. Ziyaretçiler sektördeki son teknolojik gelişmeleri de yakından görebilecek.Fuarın açılış programına Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meslek odaları başkanları ile tarım ve hayvancılıkla ilgili sektör temsilcileri katıldı.Programdaki konuşmasında Isparta’nın bir tarım şehri olduğuna dikkat çeken Vali Baruş “Bir şehrin hareketliliğinin sağlanmasında fuarlar çok çok önemli. Isparta da 17.’sini düzenleyerek bu işi başarıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi koşullarda, çok daha geniş katılımlarla, değişik aktivitelerle bu fuar devam eder. Dileğimiz budur. Isparta için tarım çok önemli. Tabii ülkemiz için de önemli, dünya için de önemli. Dünya bugün gıda kriziyle boğuşuyor. İnsanların beslenmesi için tarımsal üretimin ve hayvancılık ürünlerinin artması gerekiyor. Bu anlamda tarıma çok ciddi önem vermemiz lazım. Isparta’nın ilk 10 ayda yaptığı 375 milyon 217 bin dolarlık ihracatın 134 milyon doları tarım kökenli ürünler, bu sevindirici bir olay. Bu Isparta'nın tarım şehri olduğunu gösteriyor. Bu çapta başarı sağlayabilen insan sayısı çok sınırlıdır. Onun için tarıma vereceğimiz her türlü önem insanımıza verilecek önemdir. Bu fuarın da çiftçimizin desteklenmesine, üretiminin artırılmasına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Ticaret Borsamız ve Borsa Başkanımız olmak üzere katkı sunan herkese Belediyemize, diğer Odalarımıza, Belediye Başkanlarımıza ve Isparta insanına çok çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin, çiftçimizin ürünü bereketli olsun, kazancı bol olsun Allah hepimize sağlık versin diyorum” dedi.Konuşmaların ardından Ticaret Borsası tarafından düzenlenen “Çiçekten Hasada Elma” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.Fuarın açılış kurdelasının kesilmesinden sonra Vali Baruş fuardaki stantları gezerek firma yetkililerinden bilgiler aldı. Tarım İl Müdürlüğü standında sergilenen ürünleri de inceleyen Vali Baruş Aksu yayla çileğini basın mensuplarına ikram ederek “hiç böyle lezzetli bir çilek yediniz mi?” diye sordu.17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’nde Pazar gününe kadar açık kalacak.