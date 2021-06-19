Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Isparta’da

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti.Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik Makamına geçen Bakan Yardımcısı Özkaldı, Vali Seymenoğlu ile bir süre bakanlığın Isparta’ya dair projeleri ve ilimizdeki çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Bakan Yardımcısı Özkaldı, Isparta’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Vali Seymenoğlu’na misafirperverlikleri için de teşekkür etti.Kendilerini ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Seymenoğlu ise ziyaretleri için Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya teşekkür etti.