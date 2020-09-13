

SÜMER ŞENOL,

ESERLERİYLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Isparta'da öğretmenlikle başlayıp Okul Müdürü olarak yıllarca hizmet veren ve emekli olduktan sonra şehre kültürel hizmetlerine devam eden Sümer Şenol , Covid – 19 tedavisi gördüğü Meddem Hastanesinde vefat etti. Sümer Şenol bugün ikindi namazına müteakip Mimar Sinan Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Halife Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.Isparta'ya adadığı hayatı, eserleri ve çalışmaları ile gelecek nesillere ışık olacak ve sonsuza kadar hafızalarda yeri olacak.