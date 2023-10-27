Isparta Gülkent Master Futbol Takımı Şampiyonluk Kupasıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i Ziyaret Etti

Spora Verilen Destek Şehrin Gururunu Taşıdı

Antalya, Kemer İlçesi'nde düzenlenen Masterler Bahar Uluslararası Futbol Turnuvası'nda Isparta'yı temsil eden Gülkent Master Futbol Takımı, şampiyon olmanın gururunu yaşadı. Takım Başkanı ve Kaptanı Mehmet İpekçi ile oyuncuları, şampiyonluk kupasıyla birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Turnuva, 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 18 takımın katılımıyla düzenlendi. Gülkent Master Futbol Takımı, grup maçlarını geçip çeyrek finale yükselerek turnuvada dikkat çekti. Yarı finalde de zafer elde eden takım, finalde Bağcılar Yenimahalle Master Futbol Takımı'nı 2-0 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Mehmet İpekçi, takım olarak Antalya'daki turnuvaya Isparta Belediyesi'nin Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde hazırlandıklarını belirtti. Ayrıca, Isparta'ya kazandırılan spor tesislerinin katkılarından bahsederek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Gülkent Master Futbol Takımı Antrenörü ve Futbolcusu Fatih Bozbaş, şehre kazandırılan spor yatırımlarıyla çocukların ve gençlerin gelecekteki hayallerine bir aracı olduğunu vurgulayarak Başkan Başdeğirmen'e minnettarlığını ifade etti.

Kaleci Mustafa Turgut da şehirdeki amatör kulüplere destek verildiğini ve bu desteğin kendilerini rahat bir şekilde antrenman yapma olanağına kavuşturduğunu dile getirdi. Ayrıca, Ispartaspor'a yapılan katkılardan ve otobüs kazandırılmasından övgüyle bahsetti.

Futbolcu Mevlüt Kocabaş, takımın sağ açık oyuncusu olarak şampiyonluğu elde etmek için verdikleri emeği ve çabayı paylaştı ve Isparta'ya getirdikleri kupanın mutluluğunu paylaştı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülkent Masterler Futbol Takımını tebrik ederek, yurtiçi ve yurtdışından gelen takımları yenerek şampiyon olmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti. Ayrıca, spor alanındaki başarıları ve şehirdeki spor tesislerine verilen destekleri vurgulayarak sporun önemini vurguladı ve sporculara başarılar diledi.