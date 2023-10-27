Isparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı İleyi Köyü'nde üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Sabah saatlerinde 76 yaşındaki sürücü Fahri Öztaş'ın kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada traktörün altında kalan Fahri Öztaş ağır yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Fahri Öztaş'ı Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Fahri Öztaş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış olup, güvenlik birimleri tarafından olayın nedenleri ve koşulları araştırılmaktadır. Olayla ilgili daha fazla bilgiye yerel yetkililer ve haber kaynaklarından ulaşmak mümkün olacaktır.