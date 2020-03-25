Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!

Son dakiika haberi: TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırılarak 600 gün 450'e, 120 gün de 60 güne indirildi. En düşük emekli maaşı 1500 TL olurken, emekli ikramiyesi de Nisan ayında ödenecek. İşte detaylar...



Son dakika haberi: Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL OLDU



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu” dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.





EMEKLİ İKRAMİYESİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken bayram ikramiyesi sözünün kanunlaştığını belirterek, emekli ikramiyesinin nisan ayında ödeneceğini duyurdu.





KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ



Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" dedi.





CUMHURBAŞKANINCA KARAR VERİLEBİLECEK



Kanun teklifinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek.



Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.



Türk Standartları Enstitüsü belirli süreli, geçici ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içi ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından personel çalıştırabilecek.



İKİNCİ MAAŞ İMKANI



5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkanı getiriliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara Bireysel Emeklilik imkanı getiriliyor.



ADLİ KONULARA İLİŞKİN SÜRELER DURDURULDU

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Adalet Bakanı Gül, TBMM'de kabul edilen kanun ile ilgili yaptığı açıklamada 'Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi.' dedi.



"DURUŞMALARIN ERTELENMESİ KONUSUNDA HSK'YE YETKİ VERİLDİ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla duruşmaların ertelenmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yetki verildiğini bildirdi.

Gül, TBMM'de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ye yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbir hak kaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım."



