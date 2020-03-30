Son dakika haberi: Bakan Koca, koronavirüste son rakamları açıkladı! Can kaybı 131'e çıktı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 23 daha artarak 131'e yükseldi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 131'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 9217'ye ulaştığını duyurdu.
SON BİR GÜNDE 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi ise hayatını kaybetti.
35 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ
Tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edilirken, taburcu edilen hasta toplam sayı 105 oldu.