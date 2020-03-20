Son dakika: Af yasası geliyor mu? Bakan Gül'den açıklama

Son dakika haberi: .Bir süredir rafta bekleyen infaz indirimi düzenlemesi Kovid-19 salgını nedeniyle acil olarak yürürlüğe girecek.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu. Bakan Gül ise " Çalışmalara başlamıştık, tüm tarafları iyi dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu TBMM'nin takdirindedir' dedi.



AK Parti, koranavirüs salgınında önemli risk taşıyan cezaevleri için yürüttüğü infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine “virüs bulaşmadan” yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülürken, infaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanıyor.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Çalışmalara başlamıştık, tüm tarafları iyi dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu TBMM'nin takdirindedir' dedi. Bakan Gül ayrıca, " Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok" dedi. Hakimde corona virüs şüpheleriyle ilgili, "Durumu iyi, test sonucu henüz çıkmadı" dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, şunları söyledi:

Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı. Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır.

Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur.



İNFAZ DÜZENLEMESİ

Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir.

Bu düzenlemede hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Çok önemli değişiklikler söz konusu. Yargının daha hızlı işleyeceği düzenlemeler söz konusu...

avukatlar ofislerinden duruşmaya katılabilecekler.



HAKİM EŞİNE KONULAN KORONAVİRÜS TEŞHİSİ

Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşi pozitif çıkmıştı. Test sonucu çıkmadı henüz hakim arkadaşımızın. Tedbirler alındı. Yakından takip ediyoruz.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yazılı açıklamasında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 2011 yılında çıktığını hatırlatarak, "O günden bugüne kadar uygulamada yaklaşık 9 yıldır uygulayıcılar ve ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz. Bu düzenlemeyle özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseseler revize edilmiş olacak. Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler, paketimizin içinde bulunuyor" dedi.



'TÜKETİCİ DAVALARINDA ARABULUCU'

Muş, paket içinde bazı tüketici davalarında dava şartı olarak arabuluculuk müessesesini getirdiklerini ifade ederek, "Burada önce bir zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız. Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90. Yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş oluyoruz. Tüketici mahkemelerinde yaklaşık 50 bin dava görülüyor. Bunun önemli bir kısmının bu vesileyle hem daha hızlı hem de mahkemelerdeki bu yükü arabuluculuk müessesesiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



'İŞLEYİŞİ KOLAYLAŞTIRACAK'

Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında davaların işleyişi, mahkemelerdeki işleyişleri, bunları gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Burada aksayan noktalar vardı. 2011'den bugüne kadar uygulamada gördük. Bu aksaklıkları tespit ettik. Bu aksaklıkları gidermeye yönelik çok iyi hazırladığımız bir pakettir. Hem mahkemelerde, hem avukatlar, hem de ilgili taraflar noktasında işleyişi kolaylaştıracak, hızlandıracak önemli değişiklikler içermektedir. Tamamen vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran ve mahkemeler, hukukun işleyişi ve usuller konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidererek süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak bir düzenleme" ifadelerini kullandı.

Muş, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 1'inci yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, "Bu 2'nci yargı paketi oluyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki değişiklik 2'nci Yargı Paketimiz" dedi.



İNFAZ DÜZENLEMESİ HAFTAYA'

Muş, infaz düzenlemesinin 3'üncü yargı paketinde olacağını belirterek, "İnfaz düzenlemesinde de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Meclis'te bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığı'na sunacağız" ifadelerini kullandı.



Son dakika haberi: Bakanlık genelde yayınladı! Kiralar alınmayacak

Son dakika... Belediyelerce, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.



KİRALAR ALINMAYACAK



Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun ilgili idarelerce değerlendirilmesi hususları uygun görülmüştür."



SU KESİNTİSİ YAPILMAYACAK



Genelgede içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirmesi istenerek, "Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Genelge'de ayrıca şunlara yer verildi:

"Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi, söz konusu pandeminin daha fazla yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim."









