Son dakika haberi: 9 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 9 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, test sayısı ve son duruma ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.Bakan Koca, 9 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada,fadelerini kullandı.Ayrıntılar geliyor...