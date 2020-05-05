Son dakika haberi: 5 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, test sayısı ve son duruma ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 1832 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 59 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 129 bin 491, can kaybı 3 bin 520 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 283 test yapıldı. Bu kapsamda 1832 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU, SON DURUM! İYİLEŞENLER SAYISI ARTIYOR, VEFAT SAYISI AZALIYOR
Son 24 saatte 59 hasta vefat etti, 5 bin 119 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421, toplam vaka sayısı 129 bin 491 ve toplam vefat sayısı 3 bin 520 oldu.
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1338, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 707, toplam iyileşen hasta sayısı 73 bin 285 olarak kayıtlara geçti.
BAKAN KOCA: YENİ BİR DÖNEMDEYİZ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, ''Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız.'' ifadelerini kullandı.