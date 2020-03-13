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Son dakika haber: Türkiye'de ikinci korona vakası tespit edildi

Son dakika haber: Türkiye'de ikinci korona vakası tespit edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 13.03.2020 09:42
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika: Türkiye'de ikinci korona vakası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı SON DAKİKA açıklamasında bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Koca, Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasının, ilk tanı konan hastanın takibe alınan çevresinden olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İLK HASTANIN TAKİBE ALINAN ÇEVRESİNDEN
 
Bakan Koca attığı tweet'de şöyle dedi:
"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

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CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

İLK VAKA SAYI GÜNÜ DUYURULMUŞTU
Bakan Koca, Salı günü ilk vakanın tespit edildiğini gece 00.30'da düzenlediği basın toplantısı ile duyurmuştu. Bu ilk vakayı duyururken "Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum" ifadelerini kullanan Bakan Koca, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin araştırılması sonucu tanı konulan hastanın virüsü Avrupa'dan aldığının tespit edildiğini bildirmişti. Erkek olduğu açıklanan hastanın hangi şehirde olduğu ile ilgili bilgi verilmemişti. Bakan Koca, yeni vakanın da ilk hastanın takibe alınan çevresinden tespit edildiğini bildirdi. 
 
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