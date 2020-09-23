Bilindiği üzere, İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, İlimiz Merkez ve İlçe Okul/Kurumlarında Toplum Yararına Program kapsamında temizlik ve özel güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır.14.09.2020 – 18.09.2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr e-şube veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden başvuru yapan kişiler arasından ihtiyaç kadar asil ve yedek katılımcılar İlimiz Merkez, Gönen ve Yenişarbademli İlçeleri için İl Merkezimizde diğer ilçelerin kendi belirledikleri yerlerde 23.09.2020 tarihinde noter çekilişlerinin yapılacağı konusunda ilana çıkılmıştı.Ancak, COVİD – 19 salgını nedeniyle programa başvuran kişiler salona alınmadan, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları dikkate alınarak İlimiz Merkez ve İlçe Okul/Kurumlarına belirlenecek bütün temizlik ve özel güvenlik görevlilerinin 23.09.2020 Çarşamba günü 08:00 – 17:30 saatleri arasında Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 3. Kat Konferans Salonunda Müdürlüğün Youtube Kanalında canlı yayınlanarak Noter huzurunda kura çekilişleri yapılacaktır.Kamuoyuna önemle duyurulur.