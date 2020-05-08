Isparta'da Çarıksaraylar beldesindeki karantina süresi uzatıldı

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesindeki karantina uzatıldı.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, yaptığı yazılı açıklamada, karantinadaki vatandaşların kurallara kusursuz şekilde uyduğunu belirtti.

Karantina sürecinde hastanelerde tedavi gören vatandaşların iyileşerek evlerine döndüğünü aktaran Yılmazer, şunları kaydetti:

"Dün itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan bir vatandaşımızın vefat haberini derin bir teessürle öğrendik. Çarıksaraylar beldemizde son vakanın görüldüğü tarihten 14 gün olarak uygulanmak üzere karantina süresinin 13 Mayıs çarşamba sabah saat 07.00'a kadar uzatılmasına, bu tarihten sonra vatandaşlarımızın sosyal mesafeye riayet ederek ve maske kullanarak hayatlarına devamı için ek önlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir".

Beldede, 24 Nisan'da 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

