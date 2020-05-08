GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

81 ilde düğmeye basıldı antikor testi yapılacak!

81 ilde düğmeye basıldı antikor testi yapılacak!
ISPARTA
40 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Kenar mahallelere kadar antikor testi
81 ilde nüfus kriteri, yaş, meslek grupları ve cinsiyete göre uygulanacak testler, kalabalıkların yoğun olduğu bölgelerin yanı sıra, kenar mahallelerde de yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki hafta başlayacağını duyurduğu antikor testlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de virüsten etkilenen toplum kesimlerini tespit etmek ve genel olarak toplumda oluşan bağışıklık oranını ölçmek için yapılacak testlerde hangi kriterlerin kullanılacağı belirlendi. Meslek, yaş grupları, cinsiyet, nüfus yoğunluğuna göre denekler seçilecek, ayrıca fabrikalar, plazalar gibi kalabalıkların yoğun olduğu yerlerde ölçüm yapılacak. İstanbul gibi büyük illerde, kenar mahallelerde de test yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en kalabalık şehri olan ve salgından en fazla etkilenen İstanbul’da 30 bin civarındaki kişinin antikor testinden geçirileceği belirtiliyor. Türkiye’deki tüm vakaların yüzde 58’inin şu anda İstanbul’da olduğu, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova ve Balıkesir gibi illerle birlikte bu oranın Marmara Bölgesi’nde yüzde 75’e ulaştığı ifade edildi. Nüfus yoğunluğu açısından bakıldığında, antikor testlerinin büyük bölümünün Marmara Bölgesi’ndeki iller ile Ankara ve İzmir’de yapılacağı kaydedildi. Uzmanlar, salgının başında vakaların yüzde 65’inin İstanbul’da olması nedeniyle, buna bağlı olarak bağışıklık oranının da bu ilde yüksek çıkmasının beklendiğini dile getiriyor.
 
FİLYASYON EKİPLERİ

Virüsü tespit etmek için kullanılan PCR testleri ile birlikte antikor testlerini, şu anda pozitif vakaların temaslılarının taranması için görev yapan filyasyon ekiplerinin yapacağı belirtiliyor. Bin 200’ü İstanbul’da olmak üzere, Türkiye genelinde 6 binden fazla filyasyon ekibi bulunuyor ve 3 kişiden oluşan ekiplerde toplamda 18 bine yakın sağlık görevlisi çalışıyor.

15 DAKİKADA SONUÇ VERECEK

Toplumda bağışıklık oranının ölçüleceği Elisa testi için vatandaşların parmağından kan alınacak. Ancak, test yapılacak vatandaşa önce koronavirüsle ilgili belirtileri taşıyıp taşımadığı sorulacak. Son bir hafta içinde ateş; öksürük, hâlsizlik gibi virüs belirtileri göstermişse, antikor testi değil, PCR testi yapılacak. Salgın başladığından itibaren hiçbir belirti göstermemişse, Elisa testi uygulanacak. Elisa testinin 15 dakika ile 45 dakika arasında sonuç verdiği ifade ediliyor.
 
DÜNYADA BİR İLK

Türkiye genelinde 150 bin kişi üzerinde yapılacak test sayısına henüz başka bir ülke tarafından ulaşılamadı. Nüfusu Türkiye ile aynı olan Almanya’da 100 bin civarında antikor testi yapıldı. Ancak, Türkiye gibi hem PCR hem de antikor testini aynı anda yapan başka bir ülkenin olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, 150 bin test ile Türkiye’nin geneline yönelik bağışıklık oranı konusunda diğer ülkelere göre daha doğru sonuçlar çıkacağının beklendiğini dile getiriyor. Hem Türkiye’de hem dünya genelinde virüsün ortadan kalkması için kitle bağışıklığı oranının en az yüzde 50 civarında olması gerektiği vurgulanıyor.

YÜZDE 30 OLURSA RAHAT HAREKET EDİLİR

Sağlık Bakanlığının yapacağı bağışıklık taramasına ilişkin sonuçların bayramdan sonra çıkması hedefleniyor. Uzmanlar, bu taramalardan elde edilen sonuçların, birçok alanda kullanılabileceğini dile getirerek, “Normalleşmeye ilişkin kararları vermek için de önemli bir veri olacak elimizde. Örneğin bir şehrin yüzde 30’unda bağışıklık varsa, daha rahat hareket edebilirsiniz. Oran düşerse kuralları ona göre daha sıklaştırabilirsiniz. Bu oranlar, alınacak kararları gevşetme ve sıklaştırmayı belirleyebilir” değerlendirmesini yapıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
81 ilde düğmeye basıldı antikor testi yapılacak!
Son dakika haber: Isparta'da bölgede karantina süresi uzatıldı
İşte Isparta'nın koronavirüs tablosu! son durum ve rakamlar açıklandı
Isparta'da gelenekten geleceğe akıl zeka oyunları Gökceren Toys and Games'de
Son dakika haberi: Türkiye'de Koronavirüsteki son rakamlar açıklandı
Isparta'da ''Karantina Hatırası'' fidanlar toprakla buluştu
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor...
Isparta'da narkotik operasyon! esrar maddesi ele geçirildi
Isparta'da Valilik'ten vatandaşa önemli duyuru!
Cerrahi maskelerde tavan fiyat belli oldu
Eğirdir'de Trafik Haftası kapsamında sürücülere maske ve broşür dağıtıldı
Isparta'da gönüllü öğretmenler uzaktan eğitime destek oluyor
Camide Cuma namazı için planlanan tarih belli oldu
​Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kritik duyuru
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasına 'Anneler Günü' düzenlemesi!
Son dakika haberi: 6 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
İçişleri'nden son dakika açıklamas! Berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili genelge...
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar: Koronavirüste ikinci dönem başlıyor
Yeni haber: Isparta'da hıfzıssıhha kurulu'nda yeni kararlar alındı
Isparta'da emniyetten 7 ayrı operasyon!
Maske satışına onay çıktı işte kriterler ve üst limit fiyatı
Isparta'da bir köy daha karantinaya alındı
Son dakika haberi: 5 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Isparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildi
Isparta'daki öğrenci yolu ayrı bir görünüme kavuştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Mada Adası sakini Yörükler, kayıklarla göçüyorIsparta'da Mada Adası sakini Yörükler, kayıklarla göçüyor01 Mayıs 2020
Isparta'da yol genişletme çalışması! ''trafik yükü daha da hafiflemiş olacak''Isparta'da yol genişletme çalışması! ''trafik yükü daha da hafiflemiş olacak''01 Mayıs 2020
Son dakika haber! Isparta'da o bölge karantina altına alındıSon dakika haber! Isparta'da o bölge karantina altına alındı01 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde depremSon dakika haberi: Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem02 Mayıs 2020
Isparta'da 4 mevsim manav'dan sipariş hattıIsparta'da 4 mevsim manav'dan sipariş hattı03 Mayıs 2020
Talepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyinTalepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyin04 Mayıs 2020
Antalya'da seralarda karpuz hasadına başlandıAntalya'da seralarda karpuz hasadına başlandı03 Mayıs 2020
O Belediye 500 adet Isparta gülü diktiO Belediye 500 adet Isparta gülü dikti03 Mayıs 2020
Isparta'da ilk kez pazar pazarı çarşamba pazarına açıldı...Isparta'da ilk kez pazar pazarı çarşamba pazarına açıldı...03 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!04 Mayıs 2020
Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...04 Mayıs 2020
Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!04 Mayıs 2020
Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı03 Mayıs 2020
Rektör Diler: '' iki binada güçlendirme yapılacak''Rektör Diler: '' iki binada güçlendirme yapılacak''04 Mayıs 2020
İçişleri: Kısıtlama kararına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandıİçişleri: Kısıtlama kararına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandı04 Mayıs 2020
Son dakika Isparta Haber: Kuaför ve güzellik salonları açılıyor...!Son dakika Isparta Haber: Kuaför ve güzellik salonları açılıyor...!04 Mayıs 2020
Bakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklamasıBakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 4 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 4 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı04 Mayıs 2020