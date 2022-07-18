ISPARTA'DA BİR YANGIN DAHA...!

Ayrıntılar birazdan gelecek...

İslamköy ve Atabey yolu arasında bıldırcın çiftliğinin altında yangın çıktı.Alınan bilgilere göre şu anda Atabey itfaiyesi olay yerine gelmiş olup yangın kontrol altına alınmıştır..