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SON DAKİKA HABER: ISPARTA YANGIN
SON DAKİKA HABER: ISPARTA YANGIN
ISPARTA
Tarih:
18.07.2022 01:05
G.Tarihi:
18.07.2022 01:22
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ISPARTA'DA BİR YANGIN DAHA...!
İslamköy ve Atabey yolu arasında bıldırcın çiftliğinin altında yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre şu anda Atabey itfaiyesi olay yerine gelmiş olup yangın kontrol altına alınmıştır..
Ayrıntılar birazdan gelecek...
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