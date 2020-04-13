GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı

Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
ISPARTA
G.Tarihi: 13.04.2020 21:28
188 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu.


Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.
Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, test sayısının yakında 500 bine ulaşacağına dikkati çekerek, "Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." bilgisini verdi.
 



Resim
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!
Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
AB'den Yerli otomobil TOGG’a tasarım tescili
Koronavirüste kritik gelişme! DSÖ beklenen gelişmeyi paylaştı
Isparta'da otobüste yeni dönem! ücretsiz veriliyor!
Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı
Bakan duyurdu: Noterlerde yeni dönem
Son dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklaması
MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?
Burdur'da köy karantina altına alındı
Belediye Başkanı Gök'ten vatandaşa teşekkür
Koronaya ilk kurşunu sıktık ilaç üretir gibi üretiyoruz
Petrolde beklenen karar çıktı tarihin en büyük kesintisi
İftar yemekleri vatandaşın kapısına gelecek!
Son dakika: Bakan Soylu istifa etti, Başkan Erdoğan kabul etmedi
Dünya genelinde bilanço ağırlaşıyor! En çok vaka görülen 20 ülke
Korkutan istatistik! 10'da biri hayatını kaybediyor
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama
Bakanlık açıkladı: Koronavirüste can kaybı ve vaka sayısı
'Tarihin en büyük seferberliği var' deyip müjdeyi verdi
​Ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay maaş desteği
Isparta Valiliği'nin uygulaması canlı yayınla Türkiye'ye gösterildi
Milli Eğitim Bakanlığı'dan çocuklar için yeni uygulama
Bakan Soylu 'Ben bunu öngörmedim' deyip o geceyi anlattı: Eleştirileri, hakaretleri kabul ettim
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çok önemli koronavirüs tedbir kararları alındı!Isparta'da çok önemli koronavirüs tedbir kararları alındı!08 Nisan 2020
TKDK’DAN ISPARTA EKONOMİSİNE 28 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİTKDK’DAN ISPARTA EKONOMİSİNE 28 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ07 Nisan 2020
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusuBaşkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu07 Nisan 2020
Son dakika haberi: Fahrettin Koca koronavirüste son rakamları açıkladı!Son dakika haberi: Fahrettin Koca koronavirüste son rakamları açıkladı!07 Nisan 2020
Doğal gaz faturalarıyla ilgili önemli açıklamaDoğal gaz faturalarıyla ilgili önemli açıklama09 Nisan 2020
​Bakan Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı​Bakan Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı09 Nisan 2020
Çağlanın faydaları nelerdir? Yılda sadece 20 gün olan çağla hangi hastalıklara iyi gelir?Çağlanın faydaları nelerdir? Yılda sadece 20 gün olan çağla hangi hastalıklara iyi gelir?07 Nisan 2020
Koronavirüste erkekleri sıkıntıya sokan 7 sorunKoronavirüste erkekleri sıkıntıya sokan 7 sorun09 Nisan 2020
Her gün taze yerseniz ne olur?Her gün taze yerseniz ne olur?07 Nisan 2020
WhatsApp'a yeni sınırlama getirildiWhatsApp'a yeni sınırlama getirildi07 Nisan 2020
İşte sosyal yardımlarla ilgili en çok merak edilenlerİşte sosyal yardımlarla ilgili en çok merak edilenler08 Nisan 2020
VALİLİKTEN YENİ ISPARTA İL HIFZISSIHHA KARARI DUYURUSUVALİLİKTEN YENİ ISPARTA İL HIFZISSIHHA KARARI DUYURUSU10 Nisan 2020
Bilim Kurulu Üyesi kritik tarihi açıkladıBilim Kurulu Üyesi kritik tarihi açıkladı08 Nisan 2020
Bilim Kurulu Üyesi 'uzun süre evde kalmaya hazır olun' deyip duyurdu!Bilim Kurulu Üyesi 'uzun süre evde kalmaya hazır olun' deyip duyurdu!10 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarih ve 17 sayılı kararlarıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.04.2020 tarih ve 17 sayılı kararları08 Nisan 2020
Korona'da yeni dönem! temel semptomlar değiştiKorona'da yeni dönem! temel semptomlar değişti08 Nisan 2020
Korona Virüsü'nün bilimsel olarak yeni belirtisi kanıtlandı: Siz de şu belirtilere sahipseniz!Korona Virüsü'nün bilimsel olarak yeni belirtisi kanıtlandı: Siz de şu belirtilere sahipseniz!10 Nisan 2020
2 bin 795 vakası olan Suudi Arabistan '200 bin vaka' dedi! İngiltere'de bir günde rekor ölüm2 bin 795 vakası olan Suudi Arabistan '200 bin vaka' dedi! İngiltere'de bir günde rekor ölüm07 Nisan 2020
Erdoğan'dan koronavirüs talimatı! Yeni paket yoldaErdoğan'dan koronavirüs talimatı! Yeni paket yolda08 Nisan 2020
Bakan Koca koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi duyurdu!Bakan Koca koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberi duyurdu!09 Nisan 2020