GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Son dakika: Bakan Koca ''1-2 güne devreye girecek!''

Son dakika: Bakan Koca ''1-2 güne devreye girecek!''
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika: Bakan Koca: Hızlı tanı kiti 1-2 güne devreye girecek!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'deki koronavirüs oturumunda yaptığı son dakika açıklamasında , ''Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir'' dedi. Yakında bütün büyük şehirlerde test yapılabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak'' diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekillerini koronavirüse ilişkin bilgilendirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada en rasyonel tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girecek. Bütün illerimize vererek planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. 10 bini aşkın test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok artıracağız. Hedefimiz günde 15 bin kişiyi taramak" dedi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;
Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum açıktır. Türkiye ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Melis’te ortaya konmasını beklemektedir.Söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye ihtiyacımız var. Yüce Meclis tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı.Meclis’in iradesi toplumun direnmesinin kat be kat artması demektir. Sizler çekirdekten yetişmiş siyasetçiler olarak toplum psikolojisi çok biliyorsunuz.Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir.

LABORATUAR SAYIMIZ 25 İLDE 36'YA ÇIKACAK
 
Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk cumhuriyetine ait Kovid -19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir. Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak. 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık, sürecin ilk gününden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyet ve yakından takip etmeleriyle ve Bilim Kurulu ve Bakanlığımızın önerilerinin devreye girmiş olmasının bu başarıda büyük ve en önemli payının olduğunu söylemek istiyorum.

İRAN TÜM ÜLKELERE YAYILMASINA SEBEP OLDU
Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zaafiyet içinde olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapattık. Vatandaşlarımızı kontrol ve 14 günlük izolasyon ile kabul ettik. Olay 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti.
İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum.

UMREDEN DÖNENLER KARANTİNA ALTINDA
Vermek istediğim bazı bilgiler var. Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu taramadan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına alınmıştır.Umre'den dönen vatandaşlarımız izole altına alınmış ve özellikle Umre'den gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine, vaka görüldükten sonra hızla karar verdik.

BİZE YARDIMCI OLUN
Paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da gözlüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede lütfen bizlere yardımcı olun.

HASTANELERİMİZİN KAPASİTESİ
Şimdi de hastanelerin durumuna değinmek istiyorum. Hastalığın salgın hali alması halinde 13 bini ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastalarına rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD'nin altındadır.

İYİ HABERİ DUYURDU YAKINDA BÜTÜN BÜYÜK ŞEHİRLERDE TEST YAPABİLİR OLACAĞIZ
Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Antijel üzerinden hızla sonuç veren bu tanı kiti içinde bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, yarın da geleceğini müjdelemek istiyorum.Hedef de 10 - 15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz.

SAĞLIK PERSONELLERİNİN İZİNLERİ İPTAL

Özellikle yurt dışından gelen 1 Mart itibariyle bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinde tarama yapıldığını söylemek istiyorum. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.Sağlık personelinin çalışma düzenlerinde bazı değişiklikler yaptık. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. İki gün önce altı üniversitemize gece yarısı her birine 50 bin maske gönderdik. Riski göğüsleyerek hastalarla doğrudan temas etmesi gereken kişiler sağlık personelimizdir. İzinlerini iptal ettik. Sağlık personelimizin iş yükü, hem de maruz kaldığı risk artmış durumda. Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin verdikleri mücadeleye karşı hak ettikleri itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum.
 

lf-HNG-1584617696-4626
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son dakika: Bakan Koca ''1-2 güne devreye girecek!''
Emekliler bu habere dikkat! promosyonlar ile ilgili önemli karar!
BANKALARDAN KORONAVİRÜS HAMLESİ! TÜM ÜCRETLER KALDIRILDI
Onlar sessiz gecenin kahramanları
HASTALAR İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİYOR UYARISI: AĞRI KESİCİLERE DİKKAT!
SDÜ'DEN VATANDAŞLARIMIZA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU
​ÖSYM'den son dakika koronavirüs kararı! bazı sınavlar ertelendi
​Akaryakıtta çifte indirim geliyor!!!
Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar: Aylık ödeme yapılacak...
​Son Dakika Haberi; Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 2. ölüm
Son dakika haber: Isparta'da halk otobüs saatlerinde değişiklik!
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi...
Isparta Haber: Avukat Gökmenoğlu ''Herşeyi Devletten beklememeli''
Isparta'da Belediye'nin yaşlı hassasiyeti! O bölgelerde dezenfekte ediliyor!
Isparta'da Koronavirüs'e karşı alınan tüm tedbir ve önlemleri açıkladı
Isparta'daki belediye kiracılarına müjde
Sağlık Bakanlığı'ndan maskelere reçete zorunluluğu...
Isparta CHP Koronavirüs önlemleri aldı! il başkanı Halıcı açıkladı
Isparta'da JAK Timleri görev başında! 18 kişiyi kurtardılar!
Isparta'da denetleme! 238 araç trafikten men edildi!
Koronavirüs'ten ölen kişi Nereye nasıl defnedilecek?
Uluborlu'da Koronavirüs için nasıl önlemler alınıyor?
Rektör Çarıkçı’nın “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi” Mesajı
ÇİN'DEN SEVİNDİREN HABERLER
Gazete manşetleri - Türkiye'den Koronavirüs manşetleri
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Müftülüğü'nden çok önemli cuma namazı açıklamasıIsparta Müftülüğü'nden çok önemli cuma namazı açıklaması12 Mart 2020
Son Dakika Haberi; İzin genelgesi yayımlandı... Kimler kaç gün izinli sayılacak...Son Dakika Haberi; İzin genelgesi yayımlandı... Kimler kaç gün izinli sayılacak...13 Mart 2020
Türkiye'de koronavirüs'ten ilk ölüm! vaka sayısı 98'e yükseldiTürkiye'de koronavirüs'ten ilk ölüm! vaka sayısı 98'e yükseldi17 Mart 2020
Son dakika haber: Türkiye'de ikinci korona vakası tespit edildiSon dakika haber: Türkiye'de ikinci korona vakası tespit edildi13 Mart 2020
Isparta Haber: Bakanlıktan 81 ile 11 maddelik koronavirüs genelgesiIsparta Haber: Bakanlıktan 81 ile 11 maddelik koronavirüs genelgesi13 Mart 2020
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLER OTOGARA AKIN ETTİISPARTA'DA ÖĞRENCİLER OTOGARA AKIN ETTİ12 Mart 2020
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladıUzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk açıkladı12 Mart 2020
Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan açıkladı: Kapsamı genişletiyoruzSağlık Bakanı Koca Twitter'dan açıkladı: Kapsamı genişletiyoruz14 Mart 2020
Isparta ve Burdur için meteorolojik uyarı...!Isparta ve Burdur için meteorolojik uyarı...!15 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Tamamı durdurulduİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Tamamı durduruldu14 Mart 2020
Isparta’da görev yapan lise öğretmenlerinden SDÜ ziyareti Isparta’da görev yapan lise öğretmenlerinden SDÜ ziyareti13 Mart 2020
Isparta Belediyesi duyurdu! ziyarete kapatıldı...!Isparta Belediyesi duyurdu! ziyarete kapatıldı...!14 Mart 2020
ISPARTA BELEDİYESİ DEZENFEKTE TİMİ 7/24 GÖREVDE...!ISPARTA BELEDİYESİ DEZENFEKTE TİMİ 7/24 GÖREVDE...!14 Mart 2020
Fırsatçılara geçit yok! fiyatları bir kaç güne düşecek!Fırsatçılara geçit yok! fiyatları bir kaç güne düşecek!14 Mart 2020
IYAŞ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALDIIYAŞ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALDI14 Mart 2020
Belediye Başkanı Gök. “14 Mart Tıp Bayramı”mesajı yayınladıBelediye Başkanı Gök. “14 Mart Tıp Bayramı”mesajı yayınladı14 Mart 2020
Isparta'da fahiş fiyat uygulamalarına tepkiler büyüyorIsparta'da fahiş fiyat uygulamalarına tepkiler büyüyor13 Mart 2020
Isparta'da yeni nesil silinebilir antibakteriyel boyalar Dural Yapı'daIsparta'da yeni nesil silinebilir antibakteriyel boyalar Dural Yapı'da13 Mart 2020
Isparta Haber: SİBEM Müdürü Süzen'den internet kullanıcılarına çok önemli uyarıIsparta Haber: SİBEM Müdürü Süzen'den internet kullanıcılarına çok önemli uyarı13 Mart 2020
Türkiye'deki vakaların yaş ortalaması kaç? açıkladıTürkiye'deki vakaların yaş ortalaması kaç? açıkladı17 Mart 2020