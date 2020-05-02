Son dakika: 2 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU, SON DURUM

GÜNLÜK VAKA SAYISI 2 BİNİ ALTINA DÜŞTÜ!

30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, test sayısı ve son duruma ilişkin açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 78 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 124 bin 375, can kaybı 3 bin 336 oldu. Koca, 2 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü'' dedi.Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 318 test yapıldı. Bu kapsamda 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 78 kişi vefat etti, 4 bin 451 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366, toplam vaka sayısı 124 bin 375 ve toplam vefat sayısı 3 bin 336'ya ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1445, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 778, iyileşen toplam hasta sayısı da 58 bin 259 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mayıs koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.