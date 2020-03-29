ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE YENİ DÖNEM!

100 TL

0 246 218 35 08

whatsapp sipariş numarası

0 544 474 00 00

Önder Şekerleme AVM'den ara gelsin hizmeti.Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından birçok önlem alan Önder AVM Şublerinde gıdadan temizlik ürünlerine,bakliyata kadar her türlü siparişleriniz sokağa çıkma yasağı sürecinde araçlarla kapınıza kadar getiriliyor.ve üzeri siparişleriniz için hemen arayabilir yada mobil telefondan whatsapp ile mesaj yazabilirsiniz. Size en yakın Önder Şekerleme AVM Şubesinden siparişleriniz hemen yola çıkacak...!