





Toplu Organizasyonlarda Yeni Dönem: VIA Temizlik Ambalaj’dan Hijyenik ve Pratik Çözümler

Isparta Valiliği tarafından 14 Mayıs 2025 tarihinde alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; düğün, sünnet, nikah ve benzeri etkinliklerde yapılan toplu yemek ikramlarının artık kişiye özel şekilde (tabldot usulü) ve hijyen kurallarına uygun olarak sunulması zorunlu hale geldi.

Bu yeni uygulama doğrultusunda, organizasyon sahiplerinin hijyen koşullarını sağlaması ve tek kullanımlık ambalaj ürünlerine yönelmesi büyük önem taşıyor.

İşte tam da bu noktada, VIA Temizlik Ambalaj, Isparta’daki tüm toplu yemek ve organizasyon ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Sağlık ve hijyen standartlarına uygun, tek kullanımlık ürünleriyle öne çıkan VIA Temizlik Ambalaj, organizasyonların sorunsuz ve denetimlere uygun şekilde gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

VIA Temizlik Ambalaj’ın sunduğu ürünlerden bazıları:

5 gözlü kapaklı tabldotlar

Köpük tabak ve kapaklar

Plastik çatal-kaşık

Karton bardaklar

Çay karıştırıcılar

Sofra kağıtları

Çöp poşetleri

Sızdırmaz paket kaplar

Islak mendil

Temizlik ürünleri ve deterjanlar

Hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken firma, tüm organizasyon sahiplerine hızlı ve güvenilir çözümler sunuyor.

Hijyen, düzenleme ve denetim şartlarını yerine getirmek isteyen tüm işletmelere ve organizasyon sahiplerine VIA Temizlik Ambalaj’dan tedarik yapmaları tavsiye ediliyor.

Adres: Çünür Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi, 5323 Sokak, Çünür Life Apartmanı No:3/1, A101 Yanı

Telefon: 0 544 777 37 99 – Selami Demiralay

































































Peçete Ve Temizlik Kağıtları Grubu

Hareketli Havlu

Jumbo Tuvalet Kağıdı

İçten Çekme Tuvalet Kağıdı

Ev Tipi Tuvalet Kağıdı

Koparmalı El Havlusu

Dispanser Peçete

Z Havlu

Servis Kare Peçete 24x26-30x30-40x40

Garson Katlama Peçete

21 cm Hareketli Havlu

Hareketli Havlu



Dispanserler