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Toplu Organizasyonlarda Yeni Dönem: VIA Temizlik Ambalaj’dan Hijyenik ve Pratik Çözümler

Toplu Organizasyonlarda Yeni Dönem: VIA Temizlik Ambalaj’dan Hijyenik ve Pratik Çözümler
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Toplu Organizasyonlarda Yeni Dönem: VIA Temizlik Ambalaj’dan Hijyenik ve Pratik Çözümler

Isparta Valiliği tarafından 14 Mayıs 2025 tarihinde alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; düğün, sünnet, nikah ve benzeri etkinliklerde yapılan toplu yemek ikramlarının artık kişiye özel şekilde (tabldot usulü) ve hijyen kurallarına uygun olarak sunulması zorunlu hale geldi.

Bu yeni uygulama doğrultusunda, organizasyon sahiplerinin hijyen koşullarını sağlaması ve tek kullanımlık ambalaj ürünlerine yönelmesi büyük önem taşıyor.

İşte tam da bu noktada, VIA Temizlik Ambalaj, Isparta’daki tüm toplu yemek ve organizasyon ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Sağlık ve hijyen standartlarına uygun, tek kullanımlık ürünleriyle öne çıkan VIA Temizlik Ambalaj, organizasyonların sorunsuz ve denetimlere uygun şekilde gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

VIA Temizlik Ambalaj’ın sunduğu ürünlerden bazıları:

  • 5 gözlü kapaklı tabldotlar

  • Köpük tabak ve kapaklar

  • Plastik çatal-kaşık

  • Karton bardaklar

  • Çay karıştırıcılar

  • Sofra kağıtları

  • Çöp poşetleri

  • Sızdırmaz paket kaplar

  • Islak mendil

  • Temizlik ürünleri ve deterjanlar

Hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken firma, tüm organizasyon sahiplerine hızlı ve güvenilir çözümler sunuyor.

Hijyen, düzenleme ve denetim şartlarını yerine getirmek isteyen tüm işletmelere ve organizasyon sahiplerine VIA Temizlik Ambalaj’dan tedarik yapmaları tavsiye ediliyor.

Adres: Çünür Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi, 5323 Sokak, Çünür Life Apartmanı No:3/1, A101 Yanı
Telefon: 0 544 777 37 99 – Selami Demiralay
 

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Peçete Ve Temizlik Kağıtları Grubu
  • Hareketli Havlu
  • Jumbo Tuvalet Kağıdı
  • İçten Çekme Tuvalet Kağıdı
  • Ev Tipi Tuvalet Kağıdı
  • Koparmalı El Havlusu
  • Dispanser Peçete
  • Z Havlu
  • Servis Kare Peçete 24x26-30x30-40x40
  • Garson Katlama Peçete
  • 21 cm Hareketli Havlu
  • Hareketli Havlu
     
Dispanserler
  • Haraketli Havlu Makinaları
  • Z Katlı Havlu Aparatları
  • Alttan Çekmeli Jumbo Tuvalet Kağıdı Aparatları
  • İçten Çekme Tuvalet Kağıdı Aparatları
  • Sıvı Sabunluk Aparatları
  • Köpük Sabun Aparatı
  • Dispanser Peçete Aparatı
  • Klozet Kapak Örtüsü Aparatı

 

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Toplu Organizasyonlarda Yeni Dönem: VIA Temizlik Ambalaj’dan Hijyenik ve Pratik Çözümler
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