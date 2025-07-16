Toplu Organizasyonlarda Yeni Dönem: VIA Temizlik Ambalaj’dan Hijyenik ve Pratik Çözümler
Isparta Valiliği tarafından 14 Mayıs 2025 tarihinde alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; düğün, sünnet, nikah ve benzeri etkinliklerde yapılan toplu yemek ikramlarının artık kişiye özel şekilde (tabldot usulü) ve hijyen kurallarına uygun olarak sunulması zorunlu hale geldi.
Bu yeni uygulama doğrultusunda, organizasyon sahiplerinin hijyen koşullarını sağlaması ve tek kullanımlık ambalaj ürünlerine yönelmesi büyük önem taşıyor.
İşte tam da bu noktada, VIA Temizlik Ambalaj, Isparta’daki tüm toplu yemek ve organizasyon ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Sağlık ve hijyen standartlarına uygun, tek kullanımlık ürünleriyle öne çıkan VIA Temizlik Ambalaj, organizasyonların sorunsuz ve denetimlere uygun şekilde gerçekleşmesine katkı sağlıyor.
VIA Temizlik Ambalaj’ın sunduğu ürünlerden bazıları:
5 gözlü kapaklı tabldotlar
Köpük tabak ve kapaklar
Plastik çatal-kaşık
Karton bardaklar
Çay karıştırıcılar
Sofra kağıtları
Çöp poşetleri
Sızdırmaz paket kaplar
Islak mendil
Temizlik ürünleri ve deterjanlar
Hem ürün çeşitliliği hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken firma, tüm organizasyon sahiplerine hızlı ve güvenilir çözümler sunuyor.
Hijyen, düzenleme ve denetim şartlarını yerine getirmek isteyen tüm işletmelere ve organizasyon sahiplerine VIA Temizlik Ambalaj’dan tedarik yapmaları tavsiye ediliyor.
Adres: Çünür Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi, 5323 Sokak, Çünür Life Apartmanı No:3/1, A101 Yanı
Telefon: 0 544 777 37 99 – Selami Demiralay
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