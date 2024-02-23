"Sigarayı Bırakma Tedavisinde Ücretsiz İlaç Dönemi Başlıyor!"

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınan yeni bir düzenleme ile sigarayı bırakma tedavisi gören hastalar için önemli bir adım atıldı. Karara göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu imkandan yararlanmak için hastaların sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmayacak ve 500 Bin kişiyi geçmemek koşuluyla herkes bu haktan faydalanabilecek. Yeni düzenleme, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerini de kapsayarak sigarayı bırakma sürecinde destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu karar, 4736 sayılı Kanun'un muaftiyet hükmü kapsamında hayata geçirilecektir.