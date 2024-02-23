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Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararda Kritik Atamalar ve Görevden Almalar!

Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararda Kritik Atamalar ve Görevden Almalar!
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"Resmi Gazete'de Yayımlanan Kararda Kritik Atamalar ve Görevden Almalar!"
Resmi Gazete'de yer alan bir karar doğrultusunda birçok Bakanlık ve Kurumda önemli atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. İşte karar kapsamında yapılan bazı önemli atamalar:  
  • Isparta İl Müftülüğüne, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer atandı.
 
  • Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Hande Hacımahmutoğlu atandı.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin görevden alındı, çeşitli illerde yeni atamalar yapıldı.
  • İletişim Başkanlığı'nda Adana Bölge Müdürü Ali İmran Turgut görevden alındı, çeşitli illerde yeni atamalar yapıldı.
  • Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım atandı.
  • Adli Tıp Kurumu'nda önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.
  • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı.
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmet Keskin atandı.
  • Göç İdaresi Başkanlığı'nda Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Mülkiye Müfettişi Niyazi Ulugölge atandı.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çeşitli illerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Vakıflar Meclisi Üyeliğine Ferhat Türkoğlu atandı.
  • Sağlık Bakanlığı'nda Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine Selami Kılıç'ın görevden alındığı belirtildi.
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin Çumak ve Erdal Anık görevden alındı, Muammer Kurt ve Hasan Serçe atandı.
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hasdemir görevden alındı, yerine Kadir Gurbetçi atandı.
  • Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sarıtorun görevden alındı, yerine Melik Daloğlu atandı.
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu Üyeliğine Kamuran Yazıcı atandı.
Yapılan bu atama ve görevden almaların Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilirken, kararın detaylarına erişim için Resmi Gazete'nin incelenmesi önerilmektedir.
 
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