SGK'dan toplu para alabilirsiniz

SGK'dan Emeklilik Sürecinde Toplu Prim İadesi: İşte Detaylar!



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan önemli bir düzenleme ile toplu prim iadesi, emeklilik sürecinde bulunan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle belirli yaşa ulaşmış ancak gereken prim gün sayısını tamamlayamamış veya birden fazla işverenden maaş alanlar için geçerli olan bu destek, emeklilik maddi güvencesini artırıcı bir rol oynuyor.

Toplu prim iadesi, emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamayan kişilere SGK tarafından sunulan önemli bir destektir. Bu uygulama, emeklilik hakkını kazanmış ancak yeterli prim ödeme gün sayısına ulaşamayan bireylere sosyal güvence sağlamayı amaçlar.

SGK'nın belirlediği kriterlere göre, toplu prim iadesi almak için şu şartları taşımak gereklidir:

SGK'nın 4A sigorta kapsamında bir işte çalışmamak veya BAĞKUR'un 4B sigorta kapsamında bulunmak. Emeklilik için gereken yaş şartını karşılamak. SGK'dan dul veya yetim aylığı almamak.

SGK prim iadesi, iki farklı durum için vatandaşlara sunulur. İlk durumda, yaşını ve çalışma yılını doldurmuş ancak gereken prim günü sayısına ulaşamamış kişilere toplu prim iadesi yapılır. İkinci durumda ise birden fazla işverenden maaş alanlar veya asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesi söz konusudur.

Prim iadesi için başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat gidilerek veya e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvuru sürecinde ilgili prosedürlerin dikkatlice takip edilmesi önemlidir.

SGK prim iadesi miktarı, sigortalı olunan kol ve başlangıç tarihine göre değişiklik gösterir. Örneğin, asgari ücretle 18 ay boyunca çalışan bir vatandaşın geri alabileceği toplam iade miktarı, işçi payının %9'u üzerinden hesaplanarak belirlenir.

Bu düzenleme, eksik prim günleri nedeniyle emekli olamayanlar veya birden fazla işverenden gelir elde edenler için emeklilik planlaması ve mali güvenlik açısından önemli bir destek sunar. SGK prim iadesi, vatandaşların emeklilik yolunda finansal planlama yaparken güvende hissetmelerine yardımcı olur.