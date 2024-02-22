Trafik Sigortası Teklif Sürecinde Köklü Değişiklik: Artık Zorunlu Değil, Tamamen Serbest!



Türkiye'deki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik hayata geçti. SEDDK tarafından yayımlanan genelge ile 19 Şubat itibarıyla devreye alınan Trafik Teklif Platformu, araç sahipleri için nefes aldıracak bir serbestlik getiriyor. Bu düzenleme ile birlikte, araç sahipleri artık trafik sigortası teklifleri için zorunlu olan süreci tamamen serbest bir şekilde yönetebilecekler.

Uzun bir süredir devam eden trafik sigortası poliçelerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu", 19 Şubat itibarıyla hayata geçirildi. Platform, SEDCK'nın belirlediği kurallara göre sigorta şirketlerini entegre ederek, sürücülerin poliçelerine daha hızlı ulaşmalarını ve teklif alabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmelerinde teminat mektubu veya kefalet sigortası talep edilmeyecek. Bu sayede araç sahipleri daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde poliçe alabilecekler. Ayrıca, sigorta şirketleri acentelere sadece tek bir şirketle çalışma zorunluluğu getiremeyecek ve acentelerin müşteri portföyüne zarar verecek kısıtlamalar yapamayacak.

Teklif alma süreci ise iki faza ayrılacak. İlk fazda, acenteler anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklif alabilecekler. İlk fazda teklif alamayan acenteler, ikinci faza geçecekler ve bu aşamada platform üzerinden diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecekler. Bu değişiklikle birlikte, araç sahipleri daha geniş bir teklif yelpazesi içinden seçim yapabilecekler ve kendileri için en uygun teklifi değerlendirebilecekler.