Banka Kredi Kartı Limitlerinde kısıtlama yapılacak

Bankalar Kredi Kartı Limitlerinde Değişiklik Yapacak: Kısıtlamaya Giden Yol!



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına yönelik alınacak sınırlayıcı önlemleri duyurmuş ve bu önlemlerin ilk adımını atmıştır. Bu kapsamda, bankalara talimat gönderilerek kredi kartı limitlerinde değişiklik yapılması kararı alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından "Rasyonel Politikalara Dönüş" adı altında tanımlanan ve TCMB Başkanlığı'na getirilen Hafize Gaye Erkan'ın döneminde başlatılan parasal sıkılaşma adımları, 2024 yılında yeni başkan Fatih Karahan'ın liderliğinde devam etmektedir. Karahan'ın Enflasyon Raporu toplantısında kredili ürünler ve kredi kartlarına yönelik gelecek kısıtlamalara dair sinyaller vermesi, bankaları harekete geçirmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara kart sahiplerinin aylık gelirinin 4 katı kadar limit tahsis etmelerini önermiş olsa da, bazı bankaların bu öneriyi aştığı ve uzun süre aynı kartı kullanan müşterilere aylık gelirlerinin 10 katı kadar limit verebildiği bilinmektedir.

Ancak, asgari ücretle geçinen kişilerin yüksek limitli kartlara sahip olması, finansal risklere yol açabilmektedir. Bu nedenle, bankaların daha sıkı önlemler alması gerektiği ifade edilmekte ve kredi kartı limitlerinde düzenleme yapılması beklenmektedir. Aylık gelirin 4 katı üzerinde limit verilen kartların limitlerinin düşürülmesi ve bankaların kredi kartı limitlerini daha dikkatli bir şekilde değerlendirecekleri öngörülmektedir.