SGK PRİM BORCUNU YAPILANDIRANLAR DİKKAT!..



Sgk Prim borcu yapılandırmasının Peşin ve ilk taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 (yarın) son gün.



İşverenler ve sigortalılara büyük avantajlar getiren yapılandırmanın devam edebilmesi için, en geç 31 Mart 2021(yarın) tarihine kadar ödeme yapılması gerekmektedir.



Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylıklar sağlayan ve Cari ay primlerinin de teşvikli olarak ödenmesine imkan getiren bu haktan yararlanmak için fırsatın kaçırılmaması gerekmektedir.



4/b (Bağ-kur’lu) sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin, 7256 sayılı Kanunla İhya edilerek avantajlı olarak hesaplanan prim borçları da 31 Mart 2021 tarihine(dahil) kadar ödenmesi halinde, bu hizmet süreleri de Emeklilik hesabında değerlendirilmek üzere yeniden canlandırılacaktır.



Diğer taraftan daha önce hiç gelir testine başvurmamış GSS sigortalıları da 31 Mart 2021(yarın) tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu yerlerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına müracaat ederek gelir testine başvurmaları halinde, hane içi gelir testi sonucuna göre GSS tescil başlangıç tarihinden itibaren tescil kayıtları güncellenebilecektir. Gelir testi asgari ücretin üçte bir (1.192,50 tl.)nin altında çıkanların Gss prim borçları silinecektir. Gelir testine başvurmak istemeyenlerle, gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olarak belirlenenler, GSS prim borçlarını gecikme zammı ve gecikme faizi alınmaksızın 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

Ödemelerinizi ;

Anlaşmalı tüm banka şubelerinden, internet bankacılığından, PTT şubelerinden, Mobil internet bankacılığından, Banka ATM’lerden yapabilirsiniz. Ayrıca mobil internet bankacılığı aracılığı ile gece saat 23,59’a kadar ödeme yapabilirsiniz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Hüseyin KARAGÖZ

Sosyal Güvenlik Isparta İl Müdürü