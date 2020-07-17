ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS

VALİ SEYMENOĞLU: ARTIK HER AYIN 19’UNDA ISPARTA’YI BU BİNADAN YÖNETECEĞİZ

Isparta’da Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni bünyesinde bulunduracak sosyal tesis binası yapılan bir törenle iki derneğin yetkilerine teslim edildi.Fatih Mahallesi’nde temeli geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de atılan dernek binasının anahtar teslim törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aziz şehitlerimizin yakınları Kahraman gazilerimiz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, pandemiye rağmen dernek binalarının çok kısa bir sürede tamamlanarak kendilerine tahsis edildiğini belirterek, “Gaziler bu binada yaşadıkça binanın yapımında emeği geçenleri asla unutmayacaktır.” dedi.Isparta’da faaliyet gösteren 2 deneği tek çatı altında birleştirme hayalinin gerçekleştirdiğini kaydeden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez, proje de emeği gecen herkese teşekkür etti.Allah bir daha bizlere 15 Temmuz gibi açıları yaşatmasın diyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazilerimiz ve şehit ailelerimizi ziyarette verdiğimiz yeni dernek binası sözünü bu gün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz diyerek, dernek binasının yapımında emeği gecen tüm meclis üyelerine teşekkür etti.Derneklerin eski binalarının çok hoş olmadığını ancak onların kazandırılmasında da emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kısa sürede Şehit aileleri ve gaziler için güzel bir sosyal tesisi el birliği ile iki derneğe kazandıklarını belirterek “Ne olur içini boş bırakmayın.” dedi.Vali Seymenoğlu, bundan sona her ayın 19’unda Ispartayı Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin bulunduğu sosyal tesislerden yöneteceğini belirterek, “Beni kimse ayın 19’unda Valilik binasında aramasın. Adresim burasıdır.” dedi.Ardından Vali Seymenoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından sosyal tesislerin anahtarları her iki derneğin yöneticilerine teslim edilerek temsili kurdele kesimi gerçekleştirildi.Katılımcılar daha sonra Isparta Muharip Gaziler derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin faaliyetlerini sürdüreceği sosyal tesis binasının bölümlerini gezdiler.